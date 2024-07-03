Вона розповіла, у якому випадку ТЦК звернеться до суду із заявою про заборону керувати транспортними засобами.

Адвокат Катерина Аніщенко розповіла, як можуть карати ухилянтів під час мобілізації і коли можуть позбавити права керувати автомобілем.

"Якщо військовозобов'язаний не з'явився за повісткою, тоді ТЦК направляє запит у відділ поліції з проханням провести його адміністративне затримання", - пояснила експерт РБК-Україні.

Якщо впродовж 5 днів цього не сталося, людині мають надіслати ще один документ - "вимогу". "Це вже не рекомендація, а зобов'язання - прийти до військкомату", - зазначила юрист.

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В іншому випадку ТЦК звернеться до суду із заявою про заборону керувати транспортними засобами та накладення інших адміністративних стягнень на цю людину - як на ухилянта.

Крім того вона додала, що після 18 травня суми штрафів за ухилення від мобілізації становлять: 17-25 тис. грн за перше правопорушення та від 34-59 тис. грн для посадових і юридичних осіб.

Як уточнила адвоката ЮКК "Де-Юре" Лариса Кісь, сплата штрафу не звільняє від обов'язку військової служби.

"Оплата штрафу є виконанням обов'язку за порушення - неявки за повісткою у визначену дату. Будь-яка інша повістка - виклик на іншу дату та неявка в цю дату - буде новим порушенням", - пояснила експерт.

Йдеться про те, що обмеження щодо кількості можливих викликів за повісткою - відсутні.

"Теоретично, з урахуванням часу "проходження" найбільш довготривалої процедури - направлення повістки поштою - штрафи можуть з'являтися умовно кожні два місяці", - зазначила вона.

Кісь додала, що ТЦК та СП не заборонено висилати "щодня по одному виклику на наступну дату від попередньо зазначеної".

"І кожного разу - штраф. Отже, шлях до 160 тис. грн сумарної заборгованості (розмір санкцій, від якого виконавча служба може не тільки арештовувати рахунки та майно, а й займатися їх фактичною реалізацію) не такий вже довгий", - підсумувала експерт.

Мобілізація в Україні

Україні потрібно мобілізовувати 50 тис. чоловік щокварталу та 200 тис. до кінця поточного року, щоб компенсувати втрати і сформувати нові бригади. Але протягом останніх місяців Україна значно відстає від цих показників.

Водночас військовий експерт, ветеран АТО Євген Дикий називав більші цифри. За його словами, мобілізації 200 тис. буде достатньо лише для того, щоб стабілізувати фронт.

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