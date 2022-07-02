Петиція з відповідним прохання про створення у шкільній програмі нового предмету з'явилася на сайті президента України. Наразі її підтримали понад 300 осіб.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і викритті всіх тих звірств, які вчиняють окупанти на території нашої держави, не дивно, що ненависть до всього російського зростає з геометричною прогресією.

У зв'язку з цим на сайті президента України створили петицію із закликом запровадити у школі додатковий предмет "Русофобія".

"Прошу вас підтримати петицію по створенню нового предмету в українській шкільній програмі, під назвою - "русофобія". Або замінити предмет "російська мова та література", предметом "русофобія". Наші діти - наше майбутнє!" - йдеться у тексті петиції (орфографія та пунктуація автора збережені).

На цей момент звернення підписала понад 300 осіб з 25 тис. необхідних.

Зазначимо, з початком війни в Україні 24 лютого 2022 в суспільстві тривають жваві дискусії щодо можливості вивчення мови і літератури російських окупантів у нашій країні.

Як повідомляв УНІАН, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь пропонує з 1 вересня замінити у школах дисципліну "російська мова" іншими навчальними предметами. Він також наголосив на важливості перегляду навчальної програми із зарубіжної літератури, адже в ній досі велика увага приділяється вивченню російських письменників.

Як повідомив голова освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак, в Україні переглянуть шкільну програму з літератури та історії через війну, проте навряд чи повністю відмовляться від уроків російської мови в школах, тому що це може порушити права дітей нацменшин.

Нагадаємо, освітній омбудсмен Сергій Горбачов переконаний, що російська мова може викладатися у загальноосвітніх школах у разі, якщо весь батьківський колектив це підтримуватиме. Він додав, що російська мова досі для багатьох громадян залишається рідною, попри те, що це мова країни-агресора, "і тому тут треба йти за чинним законодавством".

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