Україна навряд чи повністю відмовиться від уроків російської мови в школах, тому що це може порушити права дітей нацменшин.

В Україні переглянуть шкільну програму зі світової літератури та історії через війну Росії проти України.

Про це повідомив голова освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак в ефірі єдиного телемарафону, передає LB.ua.

Визначити, чи варто залишати російські твори в шкільній програмі, і якщо так, то - які саме, має експертна комісія Міністерства освіти.

"Зараз ми серйозно переглянемо всю шкільну програму. І це буде стосуватися не тільки літератури, це буде стосуватися й історії. Але для цього є величезні й дуже фахові експертні групи в Міністерстві освіти. Це не зовсім питання депутатів, але ми будемо всіляко підтримувати експертів в їх рішеннях", - пояснив нардеп.

Він вважає, що класичні твори, напевно, все ж варто вивчати, наприклад Достоєвського, Чехова чи Толстого. Натомість все, що має будь-які елементи пропаганди, потрібно вичистити.

При цьому Бабак заперечує, що Україна повністю відмовиться від уроків російської мови в школах, тому що це може призвести до порушення прав дітей нацменшин.

Як повідомляв УНІАН, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь пропонує з 1 вересня замінити у школах дисципліну "російська мова" іншими навчальними предметами.

Він також наголосив на важливості перегляду навчальної програми із зарубіжної літератури, адже в ній досі велика увага приділяється вивченню російських письменників.

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