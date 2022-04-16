Мовний омбудсмен пропонує вже з 1 вересня замінити їх на інші навчальні предмети.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь пропонує з 1 вересня замінити у школах дисципліну "російська мова" іншими навчальними предметами.

Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

"Щодо вивчення такої дисципліни у школах як "російська мова" потрібно розглянути можливість заміни цього предмета іншими. Я поділяю застереження міністра освіти й науки, а також освітнього омбудсмена, що до кінця цього навчального року вчителів російської мови, якщо вони не викладали нічого іншого, можливо відправити на простій. А вже з 1 вересня цю дисципліну замінити іншими, збільшивши частку вивчення інших важливих предметів, а саме: "Історія України", "Українська мова", "Українська література", "Математика" та "Англійська мова", - зазначив Кремінь.

Уповноважений також наголосив на важливості перегляду навчальної програми із зарубіжної літератури, адже в ній досі велика увага приділяється вивченню російських письменників.

"Усе це звісно в компетенції Міністерства освіти та науки, яке формує державну політику у своїй сфері. Але й учителі, і батьки можуть виступати з подібними ініціативами. В нинішній трагічній реальності вилучення з ужитку всіх російських наративів - важлива справа. Саме зараз необхідно створити найкращі можливості для нашого майбутнього ренесансу. Ми - велика європейська нація, яка демонструє всьому світові, як треба боротись та перемагати", - підсумував Кремінь.

Чи може російська мова викладатися у школах України

Як повідомляв УНІАН, раніше освітній омбудсмен Сергій Горбачов висловив думку, що російська мова може викладатися у загальноосвітніх школах, якщо весь батьківський колектив це підтримуватиме. За словами Горбачова, російська досі для багатьох громадян залишається рідною, "ттому тут треба йти за чинним законодавством".

"Якщо ми погоджуємося на викладання російської мови, то, думаю, кожен урок російської мови має починатися словами: Росія - країна-агресор, Путін - воєнний злочинець, Росія винувата в геноциді українського народу. Ось на таких умовах можна вивчати цю мову", - водночас додав омбудсмен.

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