За словами президента, Анатолій Зленко заклав основи дипломатичної армії молодої держави та формував імідж України на початку незалежності.

Президент Володимир Зеленський взяв участь у прощанні з першим міністром закордонних справ незалежної України Анатолієм Зленком, яке відбулося у будівлі Дипломатичної академії у Києві.

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Про це повідомили у прес-службі глави держави.

Зеленський висловив співчуття та слова підтримки рідним і близьким дипломата, присутнім на церемонії. Глава держави відзначив визначну роль Анатолія Зленка в українській дипломатії, адже він був «тим, хто заклав основи дипломатичної армії молодої держави та формував імідж України на початку незалежності».

Анатолій Зленко: робота в МЗС та в останні роки життя

Анатолій Зленко двічі очолював Міністерство закордонних справ України - з липня 1990 року по серпень 1994-го, а також з жовтня 2000-го по вересень 2003 року.

Після цього став радником президента України зі спеціальних міжнародних питань.

У 2004-2005 рр. працював представником України в Комісії ООН з прав людини.

C 13 жовтня 2006 року був призначений радником прем'єр-міністра України Віктора Януковича зі спеціальних міжнародних питань.

З літа 2006 року став заступником голови цивільно-політичного об'єднання «Український форум». А з весни 2009 року - членом Ради Громадянського руху «Нова Україна».

З вересня 2010 року його призначили на посаду віце-президента Київського славістичного університету та директор Інституту славістики та міжнародних відносин КСУ.

1 березня стало відомо, що Анатолій Зленко помер на 83-му році життя.

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Автор: Світлана Закелова