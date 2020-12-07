За попередньою інформацією, дівчина покинула квартиру, де проживала разом із чоловіком, та поїхала в невідомому напрямку.

На Львівщині безвісти зникла 23-річна контрактниця однієї з військових частин Національної гвардії України (НГУ) Анна Ротач.

Читайте такожВ Італії за загадкових обставин зникла українка (відео)Про це у Facebook повідомив громадський діяч Ігор Зінкевич.

Зазначається, що дівчина відсутня за адресою проживання та не з’являється на службу.

Як повідомляє Zaxid.net із посиланням на дані Шевченківського відділу поліції в області, попередньо відомо, що Ротач покинула львівську квартиру, де проживала разом із чоловіком, і поїхала в невідомому напрямку. Батьки контрактниці, які проживають у Донецькій області, запевнили, що її місцеперебування їм невідоме.

Зникла Анна Ротач: що ще відомо

Контрактниця родом із Донеччини. Вона закінчила львівську Академію сухопутних військ ім. П. Сагайдачного й підписала п’ятирічний контракт із Нацгвардією.

Менш ніж пів року Ротач служить у військовій частині НГУ, що на вул. Стрийській, 146 у Львові.

27 листопада дівчина не з’явилася на службу, а 30-го керівництво Західного теруправління НГУ заявило про її зникнення до правоохоронних органів.

Кому відома будь-яка інформація, телефонувати за номером 102 або 0969410917.

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Автор: Катерина Шварц