21-річного хлопця окупанти звинуватили у "фінансуванні" добровольчого батальйону "Крим".

Російські окупанти засудили кримського татарина Аппаза Куртамета до 7 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з відбуванням першого року у в’язниці. За версією слідства, він переказав представнику батальйону "Крим" 500 гривень.

Як повідомив український омбудсман Дмитро Лубінець, таке рішення ухвалив підконтрольний Росії "Київський райсуд Сімферополя".

"21-річного хлопця окупанти звинуватили у "фінансуванні" добровольчого батальйону "Крим". За версією слідства, він переказав 500 гривень представнику батальйону. Насправді Аппаз позичив у борг ці гроші знайомому, котрий на той час вступив до добробату", – розповів він.

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За словами Лубінця, російські окупанти затримали Аппаза Куртамета в липні 2022 року на адміністративній межі з окупованим Кримом, куди він прямував до родичів.

"Того ж дня звʼязок із ним зник. Про його місце перебування не було відомо до 8 жовтня. Наприкінці лютого цього року окупанти розпочали судилище", – наголосив омбудсман.

Переслідування кримських татар Росією

Наприкінці березня Центр національного спротиву повідомляв, що в Криму окупанти посилили репресії проти населення. Головний акцент загарбники зробили на переслідуванні кримських татар.

Зокрема, росіяни викрали родину кримського татарина Едема Муртазаєва в Судаку. Його окупанти підозрюють у підриві залізничних колій неподалік станції "Сімферополь".

18 квітня постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева заявила, що станом на цей день в Росії та окупованому Криму в колоніях утримують понад 180 кримчан-політвʼязнів. Частина з них – літні люди.

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