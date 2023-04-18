У багатьох з них серйозні проблеми зі здоров’ям, частина з них - літні люди.

На сьогодні 180 політв’язнів-кримчан перебувають у колоніях тимчасово окупованого Криму та Росії.

Про це повідомила у Facebook постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева, коментуючи вихід з російської колонії незаконно ув’язненого кримського татарина Арсена Джеппарова. "Наразі ще 180 політв’язнів перебувають у колоніях окупованого Криму та Росії. У багатьох з них серйозні проблеми зі здоров’ям, частина з них – літні люди. Ми маємо боротися за кожного. І ми продовжимо це робити стільки, скільки це буде необхідно", - додала Ташева.

Вона нагадала, що Джеппарову в 2016 році окупаційні силовики пропонували так звану співпрацю, під якою йшлося про свідчення проти своїх співгромадян, а у разі відмови, йому погрожували втратою роботи та кримінальним вироком за – звісно сфальсифікованою – справою про кримських мусульман.

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Ташева заазначає, що Арсен відмовився, а у 2019 році російський суд виніс вирок Джеппарову – 7 років колонії у місті Салават, Росія. "Арсен мав дивитися як дорослішає його донька, мав спокійно жити у своєму домі та займатися своєю справою. Всі ці 7 років у нього мало бути життя, а не виживання в російській колонії. От що забирає Росія у наших громадян. От що вона продовжить забирати, аж допоки ми не звільнимо всі наші території від окупантів", - зазначила Ташева.

Що відомо про "Хізб ут-Тахрір"

Як відомо, у 2003 році Верховний суд РФ визнав організацію терористичною та заборонив її діяльність на території країни.

В Україні діяльність цієї партії не забороняли. Однак після окупації півострова Росією там почали відкривати справи проти її членів.

Правозахисники кажуть, що людей переслідують за їхні виступи проти політичних репресії на півострові, критику влади Росії, а також за нелояльність кримських татар до окупації.

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