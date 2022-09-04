Радник ОП не раз заспокоював українців після початку повномасштабного вторгнення РФ, але цього разу не став.

Радник Офісу президента України Олексій Арестович не став заспокоювати українців, як він це робить зазвичай. А навпаки - закликав готуватися до складних часів.

Несподіване попередження з вуст радника ОП прозвучало під час ефіру на "Фейгін.Live".

"Ми, звичайно, повернемо всі наші території. Але суспільство має приготуватися до того, що це буде довго й дуже важко, і кров'ю. Тому що ті, хто наступає, завжди зазнають більших втрат, ніж ті, що обороняються", - заявив він. Відео дня

Нагадаємо, Олексій Арестович - найвідоміше українське заспокійливе під час повномасштабної війни. Але є у радника Офісу президента України і хейтери. Один з таборів критиків політика виник через його фразу про завершення війни через "2-3 тижні".

2 квітня 2022 року Олексій Арестович сказав журналістам під час візиту до звільненого від російських окупантів Ірпеня, що результат цієї війни буде вирішено через 2-3 тижні.

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