Радник Офісу президента України Олексій Арестович не став заспокоювати українців, як він це робить зазвичай. А навпаки - закликав готуватися до складних часів.
Несподіване попередження з вуст радника ОП прозвучало під час ефіру на "Фейгін.Live".
"Ми, звичайно, повернемо всі наші території. Але суспільство має приготуватися до того, що це буде довго й дуже важко, і кров'ю. Тому що ті, хто наступає, завжди зазнають більших втрат, ніж ті, що обороняються", - заявив він.Відео дня
Нагадаємо, Олексій Арестович - найвідоміше українське заспокійливе під час повномасштабної війни. Але є у радника Офісу президента України і хейтери. Один з таборів критиків політика виник через його фразу про завершення війни через "2-3 тижні".
2 квітня 2022 року Олексій Арестович сказав журналістам під час візиту до звільненого від російських окупантів Ірпеня, що результат цієї війни буде вирішено через 2-3 тижні.