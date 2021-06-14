За словами власника, на оператора та касирку напали після запуску атракціону, що й призвело до аварійної ситуації.

Аварія на атракціоні у Вознесенську Миколаївської області, внаслідок якої постраждали чотири людини, сталася через нетверезих містян.

Так стверджує власник атракціону Сергій Компанієць, повідомляє ТСН.

Вважалося, що до збою призвела неуважність оператора, який одразу ж утік, як і касирка. Однак чоловік переконує, що на оператора і касира напали розлючені люди напідпитку, які хотіли покататися без черги.

"Підійшли п'яні люди, хотіли покататися без черги. Оператор їм пояснював, що він так не може. Потім вони почали йому заважати, почали натискати різні кнопки. Він побачив, що щось пішло не так, запустив кнопку аварійну стоп. Хотів вийти до людей, але п'яний натовп не дав йому це зробити, почали його бити", - заявив Компанієць.

Цю версію, як і інші, перевіряє поліція.

Аварія на атракціоні у Вознесенську: що відомо

Вночі під час святкування дня міста Вознесенська на атракціоні відкрилися кріплення безпеки та піднялася огорожа. В результаті забої отримали троє людей. Ще один чоловік порізав руку, коли розбив скло кабіни каси, намагаючись зупинити атракціон.

ЗМІ писали, що, найімовірніше, оператор натиснув не ті кнопки, а згодом він та дівчина касир "зникли в невідомому напрямку".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова