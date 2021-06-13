Піднялася огорожа, об яку почав битися "маятник" з людьми. Постраждали троє пасажирів. Ще одна людина порізала руку, намагаючись зупинити механізм.

Сьогодні вночі під час святкування дня міста Вознесенська на атракціоні відкрилися кріплення безпеки та піднялася огорожа.

В результаті забої отримали троє громадян у віці 21-го, 28-ми та 29-ти років, повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Ще один, 33-річний чоловік порізав руку, коли розбив скло кабіни каси, намагаючись зупинити атракціон. Життю та здоров'ю постраждалих зараз нічого не загрожує.

У поліції розповіли, що спілкуються з власниками атракціону і постраждалими, перевіряють документацію, опитують свідків, встановлюють місцеперебування оператора і касира, а також з'ясовують усі обставини події.

Читайте такожНа атракціоні популярного українського курорту загинула 3-річна дитина (фото)Як пише місцева спільнота "Вознесенський вісник" із посиланням на очевидців, близько 12 ночі, через кілька секунд після запуску автоматика на атракціоні дала збій через необачність оператора обладнання.

Спочатку стали відкриватися кріплення безпеки, а потім піднялася огорожа, об яку почав битися "маятник" з людьми. Від зіткнень люди отримали травми, одну людину забрала "швидка".

"Після поломки устаткування оператор зник у невідомому напрямку, а жителі самотужки почали визволяти тих, хто перебував у кріслах атракціону. Найімовірніше, оператор натиснув не ті кнопки. В паніці ще один чоловік, аби зупинити двигуни, розбив вікно кабіни касира, через що отримав травму руки. Його також госпіталізовано. Оператор і дівчина касирша зникли у невідомому напрямку, їх розшукує поліція", - пише "Вознесенський вісник".

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Автор: Катерина Комолова