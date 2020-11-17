Слідчі допитали колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха у справі про його побиття.
Про це кореспонденту УНІАН повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.
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"Навіть після виписки з лікарні через стан здоров'я неможливо було провести з Балухом слідчі дії. Але минулого тижня ми отримали дозвіл лікаря - і в його присутності у суботу відбувся допит потерпілого з приводу обставин нападу на нього", - сказала вона.
Максимець не стала розголошувати деталі допиту. Вона також повідомила, що днями суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному у нападі на колишнього політв'язня Кремля.
Напад на Балуха: що відомо
- Балуха побили вночі 8 вересня в Києві. Його знайшли вранці з переломами руки та ключиці, черепно-мозковою травмою і згодом прооперували.
- 18 вересня поліція затримала підозрюваного у нападі на Балуха. Ним виявився безробітний 32-річний житель Київщини, який повністю визнав свою вину. За його словами, конфлікт з потерпілим стався на побутовому підґрунті.
- Затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу.
- 19 вересня суд заарештував підозрюваного на два місяці без альтернативи застави.
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