Пересувні відділення "Укрпошти", які працюють у нещодавно звільнених від окупації населених пунктах Київської області, безкоштовно роздаватимуть хліб місцевим жителям.
Про це повідомила прес-служба оператора.
"До нас звернувся наш давній партнер - компанія "Київхліб" із пропозицією роздавати хліб на Київщині, куди їздять наші пересувні відділення. Звичайно, ми погодилися, бо розуміємо, що у продуктах на Київщині є потреба. А наші пересувні відділення доїжджають у кожне, навіть найменше село, де немає магазинів, але там живуть люди та про них потрібно дбати. Вже було роздано першу партію - свіжий хліб отримали 560 людей", - прокоментувала директор київської філії "Укрпошти" Олеся Копчук.
Вона зазначила, що, крім хліба, який працівники пошти роздаватимуть безкоштовно, в пересувних відділеннях можна купити продукти першої необхідності - крупи, консерви, печиво.
Регулярна роздача хліба планується для пенсіонерів Бородянки, Іванкова, Ірпеня, Бучі та Гостомеля.
Раніше УНІАН розповідав, як зробити хліб вдома: на дріжджах і без дріжджів. А також писав, як зберігати хліб, щоб він не зіпсувався і не зачерствів.
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