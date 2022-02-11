Лише 8,1% опитаних жителів країни однозначно сказали, що не відчувають себе щасливими людьми.

На початку грудня близько 70% українців відчували себе щасливими.

Такі дані оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС), посилаючись на результати власного всеукраїнського опитування громадської думки "Омнібус", проведеного 3-11 грудня 2021 року.

Так, відповідаючи на запитання: чи відчуваєте Ви себе щасливою людиною, 44,3% сказали "так". Відповідь "скоріше так, ніж ні" дали ще 26,3%; 13,1% сказали, що "і так, і ні". При цьому, 6,5% респондентів відповіли, що "скоріше ні", а 8,1% - однозначно відповіли "ні". Не змогли визначитись з відповіддю 1,7% опитаних.

Як зазначають соціологи, рівень щастя є найвищим серед молодих людей віком 18-39 років (81%) та з віком зменшується, зокрема у групі віком 40-59 років щасливими є 67%, серед людей старше 60 років - 62%.

Багатші люди, як правило, частіше кажуть, що вони щасливі, ніж бідні. Серед людей із низьким достатком (не вистачає на їжу або вистачає лише на їжу) щасливими себе вважають 56%, серед людей із середнім достатком (вистачає на їжу, одяг, можуть дещо відкладати) - 76%, серед людей із високим достатком (можуть дозволити собі дорогі покупки без особливих складнощів) - 86%.

Також виявилось, що освіта має позитивний вплив на усвідомлення себе щасливим - чим вища освіта, тим вищий рівень щастя. Так, серед людей з неповною середньою освітою, щасливими себе вважають 61% опитаних, серед людей з вищою освітою - 79%.

Коментуючи результати опитування, аналітик КМІСу Юлія Сахно зазначила, що попри пандемію та інші проблеми, жителі країни наразі почуваються такою ж мірою щасливими, як і два роки тому.

За її словами, одне з можливих пояснень полягає в тому, що люди сприймають COVID-19 як загальну зовнішню загрозу, яка впливає на всіх, що може породжувати певне почуття солідарності та підтримки тих, хто захворів. Також попередні дослідження КМІС засвідчили, що самооцінка щастя насамперед залежить від задоволеності власним життям (зокрема - сім'єю, особистим, інтимним життям, роботою, матеріальним становищем, здоров'ям), і меншою мірою пов'язана зі сприйняттям загальних проблем чи загроз (таких як стан справ у країні, екологія, тощо).

"Навіть війна на сході України призвела до суттєвого падіння рівня щастя лише на тих територіях, де безпосередньо відбувалися військові дії, і практично не вплинула на самооцінку щастя в інших регіонах. Тобто доки проблеми лишаються віддаленими, вони практично не впливають на те, чи почувається людина щасливою", - підсумувала Сахно.

Як проводилося опитування

Опитування проводилося 3-11 грудня 2021 року. Було вивчено думку 2 тис. респондентів з усіх регіонів (крім АР Крим та окремих непідконтрольних уряду України територій Донецької та Луганської областей).

Статистична похибка не перевищує 2,4%.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти після опитування, яке провела дослідницька компанія Gradus Researc, прийшли до висновку, що сексуальна задоволеність українців пов'язана з рівнем щастя.

А результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова, свідчать: 52,8% українців зазначають, що за останній рік матеріальне становище їхньої родини погіршилося.

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