Кількість абсолютно щасливих українців суттєво зросла в порівнянні з весною 2020 року.

Більшість українців вважають себе відносно щасливими або дуже щасливими.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

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Зокрема, дуже щасливими себе вважають 29% населення (цей показник у порівнянні з весною 2020 року зріс: з 19%), швидше щасливими – 50%, не дуже щасливими – 17% і лише 2% - абсолютно нещасливі.

Зазначається, що чим молодший вік опитаних - тим щасливішими вони себе відчувають.

Водночас 64% вважають, що щастя людини залежить в першу чергу від внутрішнього стану людини (у квітні 2020 – 70%). Водночас 27% переконані, що чи щаслива людина чи ні, – це залежить від зовнішніх обставин.

Жінки більше схильні вважати, що щастя – це в першу чергу результат внутрішнього стану людини. Взагалі чим щасливіша людина, тим більше вона погоджується з такою ж думкою. Майже половина нещасливих респондентів переконані, що щастя залежить від зовнішніх обставин.

Опитування проводилось 14-16 січня 2021 року методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Вибіркова сукупність: 1600 респондентів віком від 18 років і старше. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,4%.

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Автор: Дмитро Захаров