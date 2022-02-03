Лише 7,8% українців вважають, що воно покращилося.

52,8% українців зазначають, що за останній рік матеріальне становище їхньої родини погіршилося.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Водночас трохи більше третини респондентів (38,5%) відповіли, що воно не змінилося, і 7,8% вважають, що воно покращилося.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 28 по 31 січня 2022 року методом САТІ (телефонне опитування). Було опитано 1206 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей, за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95.

Раніше було проведено опитування групи "Рейтинг", згідно з яким більшість українців заявила, що за рік політична та економічна ситуації в країні погіршилися.

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