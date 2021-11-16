Дослідники з'ясували, що здатність говорити про секс з партнером також пов’язана із задоволеністю сексуальним життям.

Сексуальна задоволеність українців пов’язана з рівнем щастя.

До таких висновків прийшли експерти після опитування, яке провела дослідницька компанія Gradus Research, пише Радіо НВ.

78% опитаних зазначили, що секс є важливою складовою їхніх стосунків з партнером. За даними дослідження, відсоток щасливих людей серед сексуально задоволених респондентів значно вищий — 63% у порівнянні з 54% серед усієї вибірки та з 40% серед сексуально незадоволених.

Крім того, здатність говорити про секс з партнером пов’язана із задоволеністю сексуальним життям. Серед людей, які задоволені цим аспектом, вище відсоток тих, хто може вільно розмовляти про секс та сексуальні фантазії з партнером — 70% у порівнянні з 50% серед сексуально незадоволених. Останні частіше вказують, що секс не є важливим у їхніх стосунках, також їх частіше поєднує з партнером спільне майно та страх самотності.

51% респондентів зазначають, що їм не соромно розмовляти про секс публічно. Переважна більшість обговорює зі своїми сексуальними партнерами те, що їм не сподобалося під час сексу (68%), а також секс загалом та особисті сексуальні фантазії (62%).

Cеред учасників опитування, що задоволені своїм сексуальним життям, більше тих, хто може вільно розмовляти про секс та сексуальні фантазії з партнером (70% проти 50% серед сексуально незадоволених).

Задоволеність сексуальним життям в Україні

64% учасників опитування вказали на задоволеність своїм сексуальним життям. Найбільше сексуально незадоволених людей (44%) — серед вікової групи 18−24.

При оцінці себе та свого партнера у ролі сексуального партнера респонденти переважно використовували високі оцінки. Серед опитаних жінок виявилася схильність гірше оцінювати себе як сексуальну партнерку. А учасники опитування, що сексуально незадоволені, дають нижчі оцінки як собі, так і своєму партнеру.

Переважна більшість учасників опитування відзначили позитивні емоції стосовно свого сексуального життя, такі як радість, цікавість, впевненість. Представники вікової групи 18−24 частіше відчувають цікавість та негативний спектр емоцій - невпевненість, пригніченість, тривогу та паніку, що можна пояснити відсутністю сексуальної активності та/або нестачею досвіду. Представники старшої вікової групи частіше за інших відчувають впевненість.

На емоційне сприйняття також впливає задоволеність сексуальним життям, йдеться у дослідженні. Зокрема незадоволені сексуальним життям респонденти частіше обирали негативно-забарвлені емоції, проте найбільш вираженою емоцією лишалася радість.

Збір інформації здійснювався шляхом самозаповнення анкет у мобільному додатку. Цільова група дослідження — чоловіки та жінки віком від 18 до 60 років, які проживають у містах із населенням 50 тисяч осіб та більше. Кількість результативних інтерв'ю – 1099. Період опитування – 29 жовтня 2021 року, 19:00 – 21:30.

Висновки дослідження ґрунтуються на суб'єктивних відповідях респондентів і можуть дещо не збігатися із реальною картиною.

Нагадаємо, раніше в Іспанії науковці провели дослідження стосовного того, у яких роках люди схильні вважати себе найщасливішими. Зокрема, за даними експертів рівень щастя не пов'язаним ні з фінансовим станом людини, ні з рівнем добробуту країни.

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Автор: Вікторія Гордієнко