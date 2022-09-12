Експерт вважає, що наразі є великі симпатії та підтримка України серед громадськості та політичних еліт Європи.

В Європі наразі ніхто з лідерів країн не наважиться відкрито виступити проти вступу України в Європейський Союз, проте можливі бюрократичні перепони.

Про це сказав директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик під час інформаційного телемарафону.

"Настрої у окремих столицях нам відомі. Дуже багато з них нас підтримають і навіть з таких країн, що ми раніше не очікували. Лідери будуть публічно казати, що вони підтримають вступ України до ЄС, але точно будуть якісь зауваження та бюрократичні перепони організаційного характеру", - сказав він.

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Експерт вважає, що наразі велика симпатія в європейському суспільстві до України не дозволить лідерам країн Європи офіційно виступити проти включення її до ЄС.

"Важко наразі сказати, скільки країн будуть на нашому боці, але відкрито сьогодні ніхто мабуть не наважиться сказати, що вони просто проти потенційного вступу України до ЄС, настільки багато зараз симпатії та підтримки серед громадськості та політичних еліт", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі Ялтинської європейської стратегії заявив, що Україна має амбіцію до кінця цього року виконати всі 7 умов Європейської комісії при наданні статусу кандидата та перейти до переговорного процесу щодо членства в Європейському Союзі.

За його словами, Україна має амбіцію максимум за два роки стати повноцінною частиною ЄС.

Наразі Україна виконала 70% вимог для вступу в ЄС.