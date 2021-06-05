Учасники акції виступили проти нападів та залякувань, а також за прозорі розслідування подібних випадків.

У суботу, 5 червня, біля Офісу президента у Києві відбулась акція активістів ЛГБТ-спільноти, які вимагали ухвалити закон щодо боротьби з проявами дискримінації.

В акції «Тисни, аби не тиснули на тебе! Мій законопроект – #5488» з вимогами прийняти законопроект № 5488 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації» взяли учать декілька десятків осіб.

Як наголошується на Facebook-сторінці громадської організації «Інсайт», «попри залякування, побиття та постійні напади, ЛГБТ-спільнота об'єдналася та сказала своє рішуче «Ні» ігноруванню своїх прав та свобод».

«Сьогодні ми разом вийшли вимагати справедливості та забезпечення прозорих розслідувань нападів, які постійно чиняться на ЛГБТ-людей з боку радикальних угруповань. Ми не зупинимось, ми продовжимо нашу послідовну боротьбу за вільний простір для всіх та за те, аби люди могли довіряти правоохоронним органам», – наголосили організатори акції.

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Автор: Вікторія Токарєва