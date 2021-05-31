Розбито камінням два вікна і пошкоджено одну з камер відеоспостереження.

В Одесі невідомі в масках напали на офіс ЛГБТ-спільноти.

Про це сьогодні повідомляється на Facebook-сторінці громадської організації LGBT Association LIGA.

Інцидент стався пізно увечері 29 травня.

«Приблизно о 21:48 група молодих людей в масках в кількості 7 чоловік вчинили напад на офіс підрозділу LGBT Association LIGA в місті Одеса (Lgbtq + in Odesa), було розбито камінням два вікна в приміщенні, яке орендується організацією, і пошкоджено одну з камер відеоспостереження», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ центрі Києва сталася бійка зі стріляниною: є постраждалі (фото)Зазначається, що цей інцидент уже не перший - після нападу праворадикалів під час прем'єрного показу документального фільму під назвою «Будьмо, гей! Діалоги про гідність!», який відбувся в Києві 27 травня, а також двох інцидентів, що мали місце 29 травня.

Йдеться, зокрема, про те, що представники організації «Традиція і порядок» («ТіП») одночасно увірвалися в приміщення в Києві та Одесі під час проведення тематичного заходу Fem Talks: «Бути чи не бути феміністкою?», який організовувала громадська організація «Інсайт».

Громадські активісти закликають правоохоронців вжити відповідних заходів до винних.

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Автор: Лариса Козова