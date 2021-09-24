Білборд знаходиться перед посольством РФ / фото Корнійчук / Facebook
Невідомі зірвали частину білборда з написом "Крим - це Україна", який висить на Повітрофлотському проспекті в Києві, біля посольства РФ.
Про це повідомляє Дмитро Корнійчук у Facebook.
За його словами, обдирати білборд почали ще тиждень тому.
"За тиждень ситуація біля посольства Росії в Києві продовжує загострюватися. Путін вкрав вже і "це". До речі, ці борди розвісила СБУ", - написав він.
фото Корнійчук / Facebook
Нагадаємо, білборд з написом "Крим - це Україна" перед російським посольством СБУ вивісили у лютому 2021 року.
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Інші скандали з СБУ
- В лютому з сайту СБУ прибрали зображення пам'ятника козака-переможця, який вбиває двоголового змія на території Донбасу.
- Пізніше в СБУ виправдалися, що фото скульптури козака зникло з сайту, "тому що зараз відбувається його технічне і дизайнерське оновлення".
- 25 серпня 2020 року у Києві в управлінні Центру спеціальних операцій СБУ "Альфа" демонтували плиту з іменами загиблих співробітників спецпідрозділу.
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