Обдирати білборд почали ще тиждень тому.

Невідомі зірвали частину білборда з написом "Крим - це Україна", який висить на Повітрофлотському проспекті в Києві, біля посольства РФ.

Про це повідомляє Дмитро Корнійчук у Facebook.

За його словами, обдирати білборд почали ще тиждень тому.

"За тиждень ситуація біля посольства Росії в Києві продовжує загострюватися. Путін вкрав вже і "це". До речі, ці борди розвісила СБУ", - написав він.

Нагадаємо, білборд з написом "Крим - це Україна" перед російським посольством СБУ вивісили у лютому 2021 року.

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Інші скандали з СБУ

В лютому з сайту СБУ прибрали зображення пам'ятника козака-переможця, який вбиває двоголового змія на території Донбасу.

Пізніше в СБУ виправдалися, що фото скульптури козака зникло з сайту, "тому що зараз відбувається його технічне і дизайнерське оновлення".

25 серпня 2020 року у Києві в управлінні Центру спеціальних операцій СБУ "Альфа" демонтували плиту з іменами загиблих співробітників спецпідрозділу.

Після цього у СБУ сказали, що не розбивали пам’ятну плиту загиблим бійцям "Альфи", як про це повідомив політолог Тарас Березовець.

Автор: Денис Прядко