Білборд знаходиться перед посольством РФ / фото Корнійчук / Facebook

Невідомі зірвали частину білборда з написом "Крим - це Україна", який висить на Повітрофлотському проспекті в Києві, біля посольства РФ.

Про це повідомляє Дмитро Корнійчук у Facebook.

За його словами, обдирати білборд почали ще тиждень тому.

"За тиждень ситуація біля посольства Росії в Києві продовжує загострюватися. Путін вкрав вже і "це". До речі, ці борди розвісила СБУ", - написав він.

фото Корнійчук / Facebook

Нагадаємо, білборд з написом "Крим - це Україна" перед російським посольством СБУ вивісили у лютому 2021 року.

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Автор: Денис Прядко