Українці в Європі пускають коріння.

Повномасштабна війна РФ проти України триває вже понад три роки. Імовірність того, що українські біженці залишатимуться в Європі назавжди, зростає.

Як пише The Economist, у Польщі дедалі більше людей звертаються за порадою щодо отримання дозволу на постійне проживання або польського громадянства. Курси польської мови користуються неабиякою популярністю.

Зараз у ЄС діє схема "тимчасового захисту". Вона пропонує 4,3 мільйонам українських біженців доступ до житла, працевлаштування та пільг. Дія цієї схеми має закінчитися в березні наступного року. Незалежно від того, чи буде цю програму продовжено, українці дедалі частіше відмовляються від ідеї щодо повернення на Батьківщину.

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Згідно з нещодавнім дослідженням українського Центру економічної стратегії, лише 43% біженців з України по всьому світі планують повернутися. Два роки тому мова йшла про 74%.

"Для багатьох важливим є не лише те, коли закінчиться війна, а й як саме. Зростаюча перспектива припинення вогню без членства України в НАТО чи ЄС, а також триваюча російська окупація п'ятої частини країни не вселяють особливої довіри. Багато українців побоюються, що Росія незабаром знову нападе", – йдеться в матеріалі.

Основну частину біженців з України становлять жінки. Але зростає імовірність того, що після припинення воєнного стану за кордон виїдуть ще більше людей – особливо це стосується чоловіків призовного віку, які зараз покинути країну не можуть. За даними ЦЕС, ідеться про біля 500 000 чоловіків. Для українського ринку праці та її здатності захищати себе такий відтік може стати катастрофою. Тож скасування воєнного стану може відбутися не одразу.

Ситуація з роботою для українців у Європі

Українці в Європі пускають коріння. У Польщі частка біженців, більшість з яких жінки, які працюють або активно шукають роботу, перевищила 67%. Уряд планує дозволити біженцям обміняти тимчасовий захист на посвідку на проживання терміном на три роки. Внесок українців у польську економіку перевищує надану гуманітарну допомогу. Навіть нова еміграція з України не стане проблемою, адже зараз рівень безробіття в Польщі становить лише 2,6%, що є найнижчим показником в ЄС.

Однак у більшості країн ЄС картина похмуріша. До прикладу, в Німеччині рівень зайнятості серед українських біженців на кінець 2024 року становив лише 43%. В Італії та Іспанії цифри ще нижчі, хоча ситуація скрізь покращується.

В Німеччині перешкодою називають відсутність догляду за дітьми. Інші ж кажуть про щедрі виплати від держави. Хоча в теорії європейський рівень праці відкритий для України, багато українців не можуть знайти роботу, яка б відповідала їхній кваліфікації. Основна проблема – незнання мови. Також свою роль відіграє повільне – або взагалі нереальне – визнання професійних ступенів та сертифікатів. Крім того, роботодавці неохоче наймають українців на роботу, бо їхні країни можуть скасувати статус захисту для біженців.

Біженці в Європі: інші новини

В Іспанії знайшли тіло підлітка з України. 13-річного хлопчика шукали з минулої неділі, після чого тіло виявили у рослинній місцевості на схилах Ла-Альказаба.

Тим часом у Польщі і Чехії зафіксовано рекордно низький рівень безробіття – усе завдяки українцям. Відомо, що в Польщі зареєстровано 779 тисяч працюючих українців, у Чехії – 152 тисячі.

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