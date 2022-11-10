Більше 66% резюме українців за жовтень заповнені українською мовою.

З початку повномасштабної війни в Україні 24 лютого український бізнес почав значно активніше використовувати українську мову. Наразі бізнес вживає українську мову в 6 разів частіше, ніж російську.

Як свідчать дані платформи для пошуку роботи Work.ua, великий бізнес найбільш "українізований". 96% великих компаній розміщують вакансії українською, а представники мікробізнесу розміщують 77% вакансій українською.

Наразі у найбільших містах України більше половини вакансій – українською. Найбільші темпи "українізації" в Дніпрі, Харкові та Одеса. Тут використання української серед користувачів зросло вдвічі з початку повномасштабної війни.

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Частка вакансій російською мовою станом на жовтень 2022 року – менше 20% від загальної кількості. Це найнижчий показник за останні роки.

"У жовтні 2022 року роботодавці розмістили 84% вакансій українською мовою і лише 13% російською. Водночас з моменту повномасштабного вторгнення використання державної зросло на 30%, російської — впало втричі. Цікаво, що 8 років тому ситуація була майже протилежною — 16% українською і 80% російською. Використання англійської мови тримається на рівні 3% протягом всього часу", – зазначили в компанії.

Більше 66% резюме користувачів платформи за жовтень заповнені українською мовою, 18% — англійською і 16% — російською.

Українську мову частіше використовує молодь 16-25 років та кандидати 40-44 років (68% та 69% відповідно). Найбільше використовують російську кандидати старше 55 – 34%. Також дані аналізу свідчать, жінки трохи частіше використовують українську, ніж чоловіки.

Українська мова в Україні

З початком російської агресії проти України в 2014 році чимало українців перейшли на українську. Із початком повномасштабної війни відбулася ще одна хвиля "українізації".

Деякі українські зірки та спортсмени, політики перейшли на українську. Деякі зірки навіть переклали свої хіти з російської.

В серпні більше половини опитаних українців заявили, що послуговуються українською вдома. Понад 40% перестали дивитися російські серіали, слухати музику.

Секретар РНБО Олексій Данілов впевнений, що російська мова має зникнути з України, як елемент пропаганди ворога.

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