Через багатоденне очікування на виїзд з окупованого Мелітополя, у літньої жінки стався серцевий напад.

Мешканець тимчасово окупованого Мелітополя на блокпосту у Василівці благав на колінах російських окупантів пропустити його, щоб доправити хвору матір до лікарні.

Про це повідомляє РІА Мелітополь.

Як розповіли очевидці, чоловік із Мелітополя віз матір похилого віку до Запоріжжя. Після шести днів очікування на блокпосту у жінки стався серцевий напад.

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"Її син не витримав. Після всіх невдалих спроб домовитися з "головним" просто став на коліна і почав благати, щоб пропустили матір до лікарні. Що ви думаєте, ці тварюки відмовили йому. "Ще раз таке шоу влаштуєш, поїдеш зі своєю старою назад до Мелітополя", - відповіли йому.

"Перший раз у я бачила, щоб чоловік так принижувався. Але що робити, якщо іншого виходу немає..", - розповіла про побачене одна з жінок, яка перебувала на КПП.

Ситуація на блокпосту у Василівці

Вже третій тиждень на КПП "Василівка" мешканці Мелітополя та інших окупованих територій не можуть виїхати до Запоріжжя. Люди тижнями чекають у машинах і щоночі спостерігають, як з окупованих територій у бік Запоріжжя летять ворожі ракети.Деякі жителі не витримують довгих очікувань і в них трапляються проблеми зі здоров'ям.

10 жовтня мер Мелітополя повідомив, що вже 13 днів на ворожому блокпості у Василівці росіяни тримають у заручниках українців. Не пропускають і жінок з дітьми, і людей похилого віку. З 29 вересня у черзі на виїзд очікували більш ніж 4 тис. людей.

Блокування виїзду з окупованих територій Україні

Наприкінці вересня окупанти обмежили пропуск громадян на підконтрольну Україні територію через населений пункт Василівка на Запоріжжі.

Спершу на ворожому блокпості припинили пропускати чоловіків віком від 18 до 35 років. Це пов’язували з намірами ворога проводити так звану "мобілізацію".

З 1 жовтня окупанти ввели обов’язкові перепустки для в’їзду та виїзду з окупованої території.

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