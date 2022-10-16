Окупанти постійно ускладнюють вимоги для виїзду і зараз за добу випускають до 190 осіб, тоді як раніше щоденно виїжджало до 2 тисяч осіб.

Виїзд мешканців з тимчасово окупованих територій Запорізької області продовжується, попри всі намагання загарбників заблокувати цей рух.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, вчора продовжився виїзд мешканців з тимчасово окупованих територій Запорізької області і за добу на підконтрольну Україні територію евакуювалося 173 особи, серед них 36 дітей.

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"Позитивні новини - те, що рух людей з тимчасово окупованої території продовжився, це не так багато, як раніше, але тим не менше 173 людини виїхало, з них 36 дітей. До 30 вересня 1500-2000 людей на добу мали можливість виїхати з окупованих територій. Тому звичайно, 173 особи - це мало. Останній тиждень в середньому так і було, від 173 до 190 людей (на добу - УНІАН), на порядок менше людей стали випускати окупанти з цих територій", - акцентував Старух.

Він зауважив, що виїхати з тимчасово окупованих територій хочуть десятки тисяч мешканців, але загарбники постійно вигадують нові правила та вимоги, щоб заблокувати можливість виїзду.

"Хоча бажаючих десятки тисяч людей, з огляду на проблеми, які там є з системою опалення, з відсутністю газу і проблемами з електропостачанням безпосередньо. Але окупанти не тільки на блокпосту у Василівці, який пропускний в них, але й взагалі на окупованій території, ввели систему анкет, запрошень та іншу ахінею вигадали, щоб просто ускладнити людям можливість виїхати на вільні українські землі", - підкреслив Старух.

Евакуація з-під окупації: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що на сьогодні окупанти не дають людям можливості виїжджати через Василівку Запорізької області, з 29 вересня у черзі на виїзд там очікувало понад 4 тис. людей.

13 жовтня Федоров повідомляв, що опалювальний сезон цього року у Мелітополі навряд чи розпочнеться, тому що окупанти досі не змогли виконати свою обіцянку відновити подачу газу у місто. Раніше Федоров повідомляв, що в окупованому Бердянську газ зник на 2 місяці раніше, ніж в Мелітополі, але його там і досі немає.

Сьогодні, 15 жовтня, стало відомо, що тисячі людей без їжі та на холоді очікують на виїзд з захоплених територій на блокпосту ворога на Запоріжжі.

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