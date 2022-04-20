Її дочка Лариса зазначила, що у них не було ні води, ні електрики, ні тепла.

Ванда Об'едкова, яка пережила Голокост, померла в одному з підвалів обложеного російськими військами Маріуполя. На момент смерті їй був 91 рік.

Про це повідомили в Державному музеї Аушвіц-Біркенау у Польщі в Twitter.

"У 10 років Ванда Семенівна Об'едкова пережила німців, сховавшись у підвалі в Маріуполі. 81 рік по тому вона померла в підвалі того ж міста як жертва страхітливої війни, ховаючись від росіян", - йдеться в повідомленні.

За даними видання Chabad.org, сім'я Об'єдкової ховалася в підвалі магазину, коли Росія почала бомбити Маріуполь. 91-річна жінка в останні тижні свого життя не могла встати та страждала від холоду й спраги. Померла вона ще 4 квітня.

За словами дочки Ванди Семенівни, ховали жінку під обстрілами в місцевому парку. Пізніше їм вдалося дістатися до безпечного місця.

"Не було ні води, ні електрики, ні тепла, було нестерпно холодно... Ми жили як тварини", - розповіла Лариса.

Довідка УНІАН. Ванда Семенівна Об'єдкова народилася в Маріуполі 8 грудня 1930 року. Вона пережила обвали на євреїв, коли в жовтні 1941 року нацисти увійшли до Маріуполя. Її сім'ю розстріляли німці, а вона встигла сховатися в підвалі. Вижив тільки її батько, який не був євреєм. Саме він Ванду в місцевому госпіталі, де вона залишалася до звільнення міста в 1943 році.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну. Окупанти бомбили українські міста, масово вбиваючи мирне населення.

З перших днів вторгнення Маріуполь став найгарячішою точкою України. Обстріли не припиняються. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює і евакуацію мирного населення, і доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У місті гуманітарна катастрофа

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