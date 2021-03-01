Служба безпеки України заблокувала роботу ботоферми потужністю понад 18 тисяч акаунтів, яка працювала на замовлення кураторів з країни-агресора і деяких українських політичних сил.
Як повідомили у прес-центрі СБУ, ботоферму організували троє жителів Києва. Вони зареєстрували акаунти в електронних поштових скриньках заборонених російських поштових сервісів. Зокрема, у жовтні минулого року під час проведення виборів до місцевих рад вони поширювали недостовірну інформацію про ситуацію в Україні.
"Вони штучно підвищували соціальну напругу у суспільстві. Займались "накручуванням" кількості голосів у соцопитуваннях, штучно збільшували кількість замовних перепостів і коментарів окремих лідерів громадської думки та політичних діячів", - йдеться в повідомленні.
У СБУ зауважили, що оплата за надання послуг проходила через заборонені російські електронні гаманці. Це дозволяло забезпечити анонімність клієнтів, які замовляли підтримку необхідних меседжів у соціальних мережах. Вартість варіювалась від складності технічних завдань і специфіки цільової аудиторії.
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У ході проведення обшуків за місцем розташування ботоферми в одному зі спальних районів столиці правоохоронці, зокрема, виявили на серверному обладнанні програмні продукти, які під санкціями. Вилучено комп’ютерну техніку, сім-картки операторів мобільного зв’язку, які використовували у протиправній діяльності.
У рамках кримінального провадження за ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.
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