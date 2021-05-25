Через перенесений раніше рак та видалення щитоподібної залози Марченко повинен регулярно вживати гормональні препарати.

Стан здоров'я українського політв’язня Олександра Марченка критичний, адже у російській колонії йому не дають життєво необхідних ліків.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила його дружина Катерина Марченко.

Вона зауважила, що Марченку, якого незаконно утримують у виправній колонії №14 в російському Краснодарі, вже місяць не надають необхідні медикаменти.

Ці гормональні препарати він повинен вживати через перенесений раніше рак та видалення щитоподібної залози.

«Олександру місяць не надавали життєво необхідних ліків. Самопочуття було вже настільки критичне у Олександра, що він попросив лікаря колонії подзвонити адвокату і попросити передати ліки», - повідомила дружина політв'язня.

За її словами, протягом останнього місяця Марченко був у штрафному ізоляторі вже двічі – загалом 15 діб.

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«А приводи для відправлення в ШІЗО суто формальні – приліг на постіль (через погане самопочуття). Річ у тому, коли не надають таблеток, що замінюють функцію щитоподібної залози, то організм дуже послаблений і людина буквально фізично не може переносити цей стан на ногах», - пояснила Марченко.

Вона також розповіла, що минулого тижня отримала листи від чоловіка, у яких він висловлює надію на обмін та якнайшвидше повернення додому.

«Мій чоловік дуже сильний духом. Він пише, що всі ці умови і покарання нічого не варті в порівнянні з тим розпачем та болем, які виникають через розлуку з рідними людьми», - додала вона.

Арешт Марченка: що відомо

Марченка затримали наприкінці 2018 року на тимчасово окупованій території Донецької області, куди він приїхав, щоб повернути втрачене у 2014 році авто.

Українця звинуватили у шпигунстві та підготовці контрабанди предметів військового призначення, за які він нібито переказав якомусь громадянину Росії 130 тисяч доларів.

На думку російського слідства, Марченко зі спільником із РФ навесні 2018 року розробив план придбання і провезення через російсько-український кордон двох комплектів електровакуумних приладів (клістронів), призначених для використання в зенітно-ракетному комплексі моделі С-300.

Звинувачення проти українця будувалось на нібито листуванні Марченка з російським «партнером», яке мало місце навесні-влітку 2018 року, а також на засекречених свідченнях.

У листі, який Марченко передав через адвоката, він повідомив, що на КПП окупанти відібрали у нього документи, телефон і всі речі, а після допиту помістили на 20 днів у камеру без вікон і туалету, звідки час від часу виводили на допити, під час яких застосовували психологічне й фізичне насильство.

18 лютого 2019 року окупанти передали Марченко співробітникам ФСБ РФ, які привезли його до Краснодару.

26 листопада 2020 року російський суд засудив його до 10 років позбавлення волі.

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Автор: Антоніна Доломанжи