ЛКП "Левандівка" подаватиме апеляцію.

У Львові водій відсудив майже шістдесят тисяч гривень у комунальників - за розтрощену сніговою брилою автівку.

Відповідне рішення суду опублікованому в державному реєстрі.

Читайте такожСкеля впала на катери з туристами у Бразилії: моторошний момент обвалу потрапив на відеоВ лютому минулого року львів'янин Олександр Бабійчук лишив своє авто Skoda Octavia на звичному місці - під будинком на вулиці Одеській, де мешкає.

З будівлі поруч впала снігова брила, яка розтрощила автівку чоловіка.

"Лежали, дивилися телевізор, почули гуркіт. ... На машині брила, капота нема, лобовухи немає. Машина в хлам розбита", - згадує Олександр Бабійчук в розмові з журналістами.

Балансоутримувачем будинку, з якого впала та сама снігова брила, виявилося ЛКП "Левандівка" - комунальне підприємство, яке надає послуги з управління багатоквартирними будинками. Саме до цього підприємства і звернувся постраждалий, утім його претензію проігнорували.

Бабійчук не полишив цю справу і звернувся до суду. У червні суд відкрив провадження. Експерти оцінили ремонт у майже 55 тисяч гривень. За пів року виніс рішення - комунальників зобов’язали сплатити зазначену суму за ремонт автівки і компенсувати ще 2 тисячі, які постраждалий витратив на експертизу.

В райадміністрації кажуть - комунальники сніг чистили, але брила могла впасти через відлигу. Провину ЛКП не визнає, тож представники подаватимуть апеляцію - вони мають ще два тижні, аби оскаржити рішення у Львівському апеляційному суді.

Раніше у Росії в Карачаєво-Черкесії льодовик обвалився на туристок, коли вони фотографувалися на його тлі. У результаті одна жінка загинула на місці.

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