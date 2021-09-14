У двох постраждалих туристок важкі травми.

У Росії в Карачаєво-Черкесії льодовик обвалився на туристок, коли вони фотографувалися на його тлі. У результаті одна жінка загинула на місці, ще дві – постраждали.

Відео з місця подій опублікував Telegram-канал Lifeshot.

Зазначається, що трагедія сталася біля популярного гірськолижного курорту Домбай на висоті близько 2200 метрів.

"Сходження здійснювала група з шести жінок у супроводі гіда. Вони разом зробили зупинку, попили чай, та четверо туристок вирішили піти пофоткатися. У цей момент пролунав тріск, і лід обрушився на них", – йдеться у підписі до відео.

Загинула 47-річна мешканка Красноярська.

Повідомляється, що одна з постраждалих зараз у важкому стані, швидше за все, їй доведеться ампутувати ногу. Друга туристка також отримала серйозні травми, у неї підозра на перелом хребта.

Для евакуації постраждалих шукають вертоліт.

Раніше повідомлялося, як частина скелі впала на густонаселений житловий район гірського селища Тлальнепантла в Мексиці. З-під завалів очевидці чули крики дітей.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Катерина Шварц