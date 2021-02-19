Блогер поїхав за адресою, яку Янукович вказав у своїх публічних зверненнях в Офіс генпрокурора і Державне бюро розслідувань.

У мережі з'явилися фотографії будинку в російському місті Ростов-на-Дону, який нібито належить президенту-втікачу Віктору Януковичу.

Знімки опублікував Telegram-канал PavlovskyNews.

За їх словами, Ростовський блогер Олександр Кочетков поїхав за адресою, яку Янукович вказав у своїх публічних зверненнях в Офіс генпрокурора і Державне бюро розслідувань.

"Охоронець відповів, що Януковича немає вдома, два дні тому він поїхав у справах", – сказано в повідомленні.

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Фільм про палац Путіна: що відомо

"Фонд боротьби з корупцією" Олексія Навального наступного дня після його затримання випустив документальний фільм про величезний палац Володимира Путіна під Геленджиком.

Площа одного лише палацу становить 17 691 квадратний метр, а площа ділянки під ним — 68 гектарів.

Крім палацу, на ділянці розташований Льодовий палац висотою з п'ятиповерховий будинок, буквально заритий під землю, церква, оранжерея на 2500 квадратних метрів, амфітеатр і 80-метровий міст через яр, що веде до чайного будиночка. У горі є спеціальний тунель, що дозволяє вийти до моря.

У Кремлі розслідування Навального щодо садиби Путіна назвали "лохотроном".

Згодом російський бізнесмен-мільярдер, близький друг президента РФ Аркадій Ротенберг назвав себе власником садиби в Геленджику. Російська пропаганда наразі доводить, що об’єкт недобудований, і в середині нього – «суцільний бетон».

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Автор: УНІАН