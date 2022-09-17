В Офісі президента України розкритикували пропозицію Мексики створити "Комітет з діалогу і миру" і припинити всі війни на п'ятирічний термін. Якщо закінчити бойові дії на території нашої країни зараз, то це дозволить Росії перепочити перед новим наступом і вчинити ще більше звірств на тимчасово захоплених територіях.
Ініціативу прокоментував радник керівника ОПУ Михайло Подоляк на персональному акаунті в Twitter.
"Миротворці", які використовують війну як тему для власного PR, викликають тільки здивування. Андрес Мануель Лопес Обрадор, ваш план — це залишити мільйони під окупацією, збільшити кількість масових поховань і дати Росії час відновити резерви перед Новим наступом? Тоді ваш "план" — це план Росії", — написав Подоляк.
Нагадаємо, на початку серпня президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор запропонував, щоб всі країни домовилися про припинення воєн і конфліктів на п'ять років. Це нібито допоможе вирішити економічні та соціальні проблеми у світі. Однак глава держави не уточнив, як бути з тимчасово захопленими українськими територіями.
Обрадор знову виступив зі своєю ініціативою 17 вересня. За словами президента, Мексика запропонує план досягнення миру в Україні на засіданні Генеральної Асамблеї ООН. Вона хоче створити "Комітет з діалогу і миру", щоб домогтися негайного припинення бойових дій в нашій країні на поточних позиціях. Посередниками в цій місії повинні стати прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, папа римський Франциск і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.
При цьому Мексика не підтримала санкції проти Росії. Навпаки, Обрадор критикував обмеження і відправку військової допомоги Україні.
Війна Російської Федерації проти України
- 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.
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