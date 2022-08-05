Світовим лідерам варто сконцентруватися на зростанні економіки, вважає він.

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор запропонував, щоб всі країни домовилися про припинення будь-яких воєн і конфронтацій на наступні 5 років.

Відповідну пропозицію він озвучив на прес-конференції в четвер, пише мексиканська газета Excelsior.

"Спочатку була пандемія, потім війна Росії з Україною, тепер ця напруженість на Тайвані. У всіх нас є проблеми через відсутність зростання економіки, все більше бідності, глобальна інфляція, що нам робити? Сприяти продуктивній діяльності, створювати робочі місця, служити бідним і прагнути до співпраці країн і народів для розвитку", - прокоментував він.

Андрес Мануель Лопес Обрадор впевнений, що країни можуть домовитися про п'ятирічне "перемир'я", це питання може бути обговорене за участю ООН.

"Ми всі беремо на себе зобов'язання не сприяти конфронтації, війнам", - запропонував мексиканський лідер.

Як писав УНІАН, раніше генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що розв'язана Росією війна проти України стала найбільшою загрозою безпеці Європи з часів Другої світової війни.

Вондочас експерти вважають, що якщо почнеться конфлікт Китайської Народної Республіки (КНР) з Тайванем, то це може призвести до Третьої світової війни.

Напередодні на півночі Косова почалися збройні зіткнення. Росія може використовувати балканський конфлікт для розпалювання війни в центрі Європи, вважають експерти.

Також 3 серпня Азербайджан звинуватив Вірменію в порушенні домовленостей. На території Нагірного Карабаху почалися бої.

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