У цьому укритті є три зали, у кожному з них може розміститися до 100 людей.

У Дніпрі мешканці одного з районів власноруч відновили бомбосховище часів Другої світової війни, яке понад пів століття стояло закинутим.

Як йдеться у сюжеті ТСН, усе це робили звичайні люди, які навіть волонтерами себе не вважають.

У цьому укритті є три зали, у кожному з них може розміститися до 100 людей. Зараз це повноцінне обладнане бомбосховище, в якому є і продукти, і ліжка з ковдрами. А ще кілька тижнів тому це місце виглядало геть інакше.

Волонтер Олександр розповідає, що раніше це бомбосховище було в жахливому стані, там стояла вода, було холодно, сиро, не було освітлення.

Укриття жителі Дніпра разом відновлювали кілька днів і нині на досягнутому зупинятись не збираються. Зараз там не лише ховались під час повітряної тривоги, а й влаштовували на ночівлю біженців, яким ніде було зупинитись.

Нагадаємо, 15 березня по аеропорту у Дніпрі ворог здійснив два ракетні удари. Внаслідок цього була зруйнована злітно-посадкова смуга, пошкоджено термінал. Були поранені.

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