Свою позицію дівчина аргументувала тим, що "дуже хоче додому".

Хлопець та дівчина з Донбасу відкрито обговорювали захоплення рідного міста російськими окупантами.

Як стверджують у соцмережі, дівчина на відео (з Лисичанська) мешкає у Харкові, але на час війни виїхала до спокійнішого Дніпра.

В Instagram хлопця вказано, що його звати Женя "Московский". Активно постить фото, позначаючи в геолокаціях "Москву", "Россию-матушку", "Арбат", "Рублевское шоссе" тощо.

Проте позначки на старих фото хлопця підтверджують, що він теж з Лисичанська.

Під час стріму дівчина, підписана у соцмережі як valeriya__69__ Сєргєєва, поцікавилась у співрозмовника, чи збирається він повертатися додому. Той відповів: "Коли Росія прийде – я повернуся".

Та у відповідь сказала: "Так, я теж вже сподіваюся, що нас захоплять - і я зберуся і поїду додому". Свою позицію Валерія аргументувала тим, що "дуже хоче додому".

"Ти знаєш, чи ні? Коротше, якщо туди зайде "ДНР"… Типу, будуть ці "ополченці"… Чи можна туди буде приїхати? Чи ні?" - запитала дівчина.

Як писав УНІАН, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Служба безпеки України виявила майже 100 ДРГ і затримала понад 300 колаборантів.

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