Йдеться про один з політичних проектів Медведчука, яким той дезінформував населення в інтересах Росії.

Служба безпеки викрила у Києві підпільний осередок прокремлівського політпроекту "Другая Украина". Цю організацію в Росії очолив обвинувачений у державній зраді Віктор Медведчук, який координує свою діяльність з ФСБ.

Як повідомив прес-центр СБУ, у Києві над "проектом" працювала агентурна група, яка займалася інформаційними диверсіями проти України. Зокрема, її учасники поширювали відеоконтент, в якому дискредитували Сили оборони, закликали українців скласти зброю і здатися окупантам.

Зазначається, що у складі групи працювали спеціалісти із відеоконтенту, які облаштували підпільну студію у власному помешканні на Київщині й виготовляли замовні анімаційні ролики.

Відео дня

В спецслужбі поінформували, що готову медіапродукцію вони пересилали на погодження своєму куратору з Росії.

"Ним виявився Денис Жарких – колишній ведучий на каналах Медведчука, а наразі директор його організації "Другая Украина" у Москві. Після розгляду він давав дозвіл на поширення антиукраїнського контенту в інтернеті. Для цього фігуранти масово використовували підконтрольні Медведчуку інформресурси. Серед яких - сайт "Другая Украина", сторінки в соцмережах і на відеохостингу YouTube. За кожне відео учасники групи отримували гроші з Росії: у Києві готівку їм особисто передавав близький родич директора організації "Другая Украина", - йдеться у повідомленні.

В СБУ зазначили, що під час обшуків за місцями проживання фігурантів виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили двом учасникам агентурної групи про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Крім того за цією ж статтею Кримінального кодексу підозру отримав куратор групи – директор організації "Другая Украина" Денис Жарких.

Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників інформаційно-підривної діяльності проти України.

СБУ повідомила підозру ще одному соратнику Медведчука

Як повідомляв УНІАН, раніше СБУ повідомила про підозру у державній зраді "політексперту" з телеканалів Медведчука.

Спецслужба зібрала докази держзради з боку прокремлівського пропагандиста Михайла Шпіра, який переховується на тимчасово окупованій території Херсонщини. Він був частим гостем на телеканалах Медведчука, а у 2020 році втік до Москви.

За матеріалами СБУ в червні 2023 року він уже отримав заочний вирок за свої дії у вигляді 10 років тюрми з конфіскацією майна. Втім, за нові задокументовані злочини йому загрожує суворіше покарання. Зокрема, кіберфахівці СБУ виявили докази його співпраці з російськими спецслужбами. На початку повномасштабного вторгнення РФ Шпір став одним з основних рупорів Кремля, який публічно підтримав Путіна в агресивній війні проти України. А після захоплення Херсона зрадника призначили так званим "заступником міністра цифрового розвитку та масових комунікацій" у місцевій окупаційній адміністрації РФ.

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