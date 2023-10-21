Нардепи не можуть дійти висновку щодо важливих нюансів законопроекту.

Законопроєкт про обмеження віку студентів, які не підлягають мобілізації наразі поставлено на паузу. Тривають дискусії.

Про це розповів представник президента в Раді, нардеп Федір Веніславський у коментарі ВВС. Він нагадав, що ініціатива передбачає встановити, що під мобілізацію не підпадають "здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які за денною або дуальною формами здобуття освіти здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній Законом України "Про освіту", якщо навчання було розпочато не пізніше року досягнення здобувачем освіти 30-річного віку, а також докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти".

Багато хто в Україні використовує навчання як спосіб уникнути мобілізації.

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"Звичайно, є значна кількість чоловіків у віці сорок-п'ятдесят років, які раптом виявили бажання здобувати вищу освіту - другу, третю чи четверту, причому на денній формі. Це очевидна для мене як для юриста форма уникнення призову за мобілізацією", - сказав Веніславський.

Втім, нардепи не досягли одностайності думок щодо цієї ініціативи. Зокрема, багато дискусій навколо того, хто має право на відстрочку, а хто - ні у разі прийняття цього закону. Веніславський вважає, що це дуже чутливе питання, тож швидко зміни не ухвалять.

"На сьогодні говорити про якусь модель скасування відстрочки, яка має загальну підтримку, – ми ще не можемо. Йдуть дискусії. Те, що це питання треба вирішувати, я думаю, в цьому сумніву немає. Коли це буде, як це буде – подивимося", - розповів нардеп.

Веніславський наголосив, якщо людина здобуває послідовну освіту - спочатку професійно-технічну, потім передвищу, вищу, а потім післядипломну, то відстрочка потрібна. Зокрема, це стосується лікарів, аспірантів чи докторантів.

Втім, коли людина несподівано йде вчитись у зовсім іншу сферу під час війни, то це недопустимий варіант поведінки.

Мобілізація студентів

Як повідомляв УНІАН, міністерство освіти вирішуватиме, чи доцільно чоловікам, придатним до військової служби, здобувати другу вищу освіту, що дає право на відстрочку від мобілізації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов зазначив, що чоловіки 40-50 років вирішили отримувати другу або третю вищу освіту, і це питання "моралі".

"Те, що стосується отримання другої, третьої освіти, то це ближче до питань морального порядку. Міністерство освіти зараз буде розглядати це питання, проводитимуть аналіз, адже так сталося, що переважно чоловіки з певним життєвим досвідом - 40-50 років, вирішили отримувати другу-третю освіту. Цим питанням, чому так відбувається, буде зараз займатися міністерство", - сказав Данілов.

Секретар РНБО додав, що кількість тих, хто хоче здобути вищу освіту, нібито збільшилась "в рази" після початку повномасштабної війни.

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