Чи можна обігрівати квартиру газовою духовкою: експерт дав чітку відповідь

Обігрівати помешкання газовою духовкою небезпечно, так само як і намагатися зігрітися алкоголем, заявив у етері телеканалу "Київ24" експерт з безпеки Денис Михальченко .

Він застеріг, що температура нижча за 14 градусів у помешканні вже є небезпечна для дітей: "Якщо у вас є діти, то 14 градусів це вже небезпечна температура, яка повинна вас змушувати діяти - піти до друзів, чи в пункти обігріву, щоб організм не перемерзав".

Також він радить зігріватися в холодних квартирах легкими фізичними вправами, "але без спітніння, тому що піт швидко охолоджується і людина перемерзає".

Ще одна порада експерта - не заклеювати вентиляцію. Він пояснив, що у разі відсутності вентиляції, не буде кисню і людина не зможе функціонувати нормально.

"Грітися духовками теж небезпечно. Духовка зжирає дуже багато кисню і потрібно, щоб приміщення добре вентилювалося, а цього в наших квартирах немає, тому духовка це небезпечна річ, яку не варто використовувати. Те ж стосується алкоголю. Він не зігріває, а притупляє інстинкти самозбереження, судини розширюються і втрачається тепло, яке ми маємо зберігати", - підсумував Михальченко.

Ситуація з опаленням у Києві

Як повідомляв УНІАН, через масовану атаку енергооб'єктів та погоду по всій столиці та частині Київщини застосовані аварійні відключення: графіки не діють. До наслідків ракетно-дронової атака ворога на енергооб’єкти додалися сильний мороз та негода на Київщині.

До цього аварійні відключення були на лівому березі Києва та в Печерському і Голосіївському районах на правому. Їх запровадили ще після попереднього масштабного удару по столиці 9 січня.

Таким чином, попередні погодинні графіки знеструмлень у Києві та області наразі не діють. Повернутися до них обіцяють одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Також нагадаємо, що в результаті цілеспрямованого удару по столиці в ніч на 9 січня, в Києві залишилися без теплопостачання 6 тис. багатоповерхівок. В будинках без опалення подекуди температура опустилася до 0°C. В квартирах на вікнах утворюється крига, деякі труби та батареї розколюються.

