Ситуація зі світлом на Правому березі Києва зрівнялася з Лівим: терміни відновлення невідомі

У столиці тривають екстрені відключення.

Ситуація зі світлом на Правобережжі Києва після чергового російського обстрілу погіршилася до рівня Лівого берега.

Про це написав у Facebook генеральний директор Yasno Сергій Коваленко. Він зазначив, що у столиці і надалі тривають екстрені відключення електроенергії.

"Який статус у столиці зараз. Все місто знаходиться у екстрених відключеннях. Якщо дуже спрощувати, то ситуація на правому березі погіршилась до рівня лівого берега", – зауважив Коваленко.

Зі свого боку, заступник міністра енергетики Микола Колісник під час брифінгу зауважив, що аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених ворогом об’єктах енергетики столиці тривають. При цьому, за його словами, наразі термінів відновлення електроенергії немає:

"Ситуація досить складна. Зараз ніяких прогнозів ми давати не можемо, оскільки ворог продовжує інтенсивні атаки".

Атака РФ на енергосистему України

Як повідомляв УНІАН, в ніч проти 13 січня РФ вчергове атакувала дронами та ракетами енергооб’єкти Києва та області. Через наслідки ворожої атаки у Києві та частині області запроваджено аварійні відключення.

Це вже друга атака ворога на столичну енергетику за неповний тиждень. В результаті цілеспрямованого удару по столиці в ніч на п’ятницю, 9 січня, в Києві залишилися без теплопостачання 6 тисяч багатоповерхівок. Станом на вечір 12 січня їх число вдалося зменшити до 800. Без тепла більше трьох діб поспіль знаходилися мешканці в Печерському, Голосіївському та Соломʼянському районах.

