У Держспецзв'язку пояснили, що оператори відслідковують незаконне включення в мережі.

У Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації пояснили чи можуть російські військові прослуховувати телефони українців, зокрема, на тимчасово захоплених територіях та як цьому запобігти.

Про це повідомляє Держспецзв'язку.

"Розмови українців у мережах українських мобільних операторів надійно захищені від ворога. Доступ до внутрішніх мереж операторами закрито. А передання сигналу між абонентами відбувається в зашифрованому вигляді, що унеможливлює прослуховування", - ідеться в повідомленні.

Українські оператори використовують сучасні системи шифрування, рекомендовані міжнародними організаціями, що розробляють стандарти мобільного звʼязку та роботи мереж.

У Держспецзв'язку пояснили, що оператори відслідковують незаконне включення в мережі. Тому будь-яке включення в мережу операторів із метою прослуховування (шляхом так званого дублювання пакетів) буде одразу помічене.

У регіонах, де російські військові відключили український зв’язок і натомість намагаються запустити власного оператора, ситуація кардинально інша. Російські спецслужби мають доступ до мереж операторів Росії, тому користуватися таким зв’язком треба максимально обережно.

У Держспецзв'язку рядять абонентам телефоном говорити тільки про буденні нейтральні речі та уникати тем, які можуть нашкодити. Не можна обговорювати місць дислокації чи руху військ загарбника.

Краще взагалі мінімізувати розмови з використанням мобільного зв’язку та користуватися месенджерами з наскрізним шифруванням даних.

Для виходу в Інтернет слід завжди використовувати VPN-сервіси. Вони знижують ризик передання інформації ворогу, а також дають можливість обійти блокування інформаційних ресурсів.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня російські хакери здійснили кібератаку, використовуючи тему окупованого Херсона. Хакери розсилали небезпечні листи з темою "Щодо проведення акції помсти у Херсоні!", які містять вкладення у вигляді файлу "План Херсон.htm".

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