Власників генераторів не штрафуватимуть за перевищення рівня допустимого шуму від приладів. Про це повідомляється у Telegram-каналі Кабінету міністрів України.
Там зазначили, що відповідна інформація, яку поширюють окремі ЗМІ, не відповідає дійсності.
"Згідно наказу МОЗ № 463 допустимі рівні звуку в приміщеннях житлових будинків становлять 35-55 дБА вдень та 25-35 дБА вночі, а на території житлової забудови – 50-60 дБА вдень та 40-50 дБА вночі. Однак зазначені вимоги не застосовуються під час ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій. А також у випадках коли, наприклад, шумні прилади та інше обладнання забезпечують життєдіяльність житлових і нежитлових громадських будівель", - йдеться у повідомлпенні.Відео дня
У свою чергу в Міністерстві охорони здоров'я дали поради, як знизити рівень шуму від генератора. Так, найдешевший і найпростіший спосіб — встановити генератор на відстані шести метрів від житлових будинків та спальних приміщень.
Крім того, варто:
- Оточити генератор шумозахисними й акустичними екранами.
- Обладнати генератор спеціальним кожухом з внутрішньою шумоізоляцією та відведення вихлопних газів.
- Додаткову звукоізоляцію можна створити, обклавши генератор мішками з піском.
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Взимку світло може бути лише по 6-7 годин на день. Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.
За його словами, якщо генерація і можливості по імпорту залишаться на тому ж рівні, як є зараз, то дефіцит буде сягати під 35%.
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