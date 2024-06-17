Інформацію про санкції щодо власників приладів поширили деякі ЗМІ.

Власників генераторів не штрафуватимуть за перевищення рівня допустимого шуму від приладів. Про це повідомляється у Telegram-каналі Кабінету міністрів України.

Там зазначили, що відповідна інформація, яку поширюють окремі ЗМІ, не відповідає дійсності.

"Згідно наказу МОЗ № 463 допустимі рівні звуку в приміщеннях житлових будинків становлять 35-55 дБА вдень та 25-35 дБА вночі, а на території житлової забудови – 50-60 дБА вдень та 40-50 дБА вночі. Однак зазначені вимоги не застосовуються під час ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій. А також у випадках коли, наприклад, шумні прилади та інше обладнання забезпечують життєдіяльність житлових і нежитлових громадських будівель", - йдеться у повідомлпенні. Відео дня

У свою чергу в Міністерстві охорони здоров'я дали поради, як знизити рівень шуму від генератора. Так, найдешевший і найпростіший спосіб — встановити генератор на відстані шести метрів від житлових будинків та спальних приміщень.

Крім того, варто:

Оточити генератор шумозахисними й акустичними екранами.

Обладнати генератор спеціальним кожухом з внутрішньою шумоізоляцією та відведення вихлопних газів.

Додаткову звукоізоляцію можна створити, обклавши генератор мішками з піском.

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Взимку світло може бути лише по 6-7 годин на день. Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.

За його словами, якщо генерація і можливості по імпорту залишаться на тому ж рівні, як є зараз, то дефіцит буде сягати під 35%.

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