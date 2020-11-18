У фракції зазначили, що скасування карантину - прерогатива уряду.

У фракції "Слуга народу" не голосували за скасування карантину вихідного дня, оскільки там не бачать юридичного сенсу в постанові. До того ж нардепи побоювались, що позитивне голосування стало б сигналом для недотримання громадянами карантину за його реальної чинності.

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Про це розповіла в коментарі РБК-Україна заступник голови президентської фракції Євгенія Кравчук. Вона зазначила, що скасування карантину - прерогатива уряду.

"Ми не можемо скасувати рішення Кабміну. Тільки він сам може змінити своє рішення. Але для товариства це був би хибний сигнал, що вже на наступних вихідних не буде обмежень. А якщо Кабмін не скасовує карантин, то до людей буде приходити поліція зі штрафами та протоколами", - сказала вона.

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики вже звернувся до Кабміну, щоб він забезпечив для підприємств зі сфери культури, туризму і креативних індустрій компенсацію втрат.

Карантин вихідного дня в Україні

11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада.

Уряд відмовився від адаптивного карантину та встановив загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій.

17 листопада Рада провалила голосування за рекомендацію Кабміну скасувати карантин вихідного дня.

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Автор: Андрій Василюк