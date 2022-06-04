Президент заявив, що українські дипломати зроблять усе, щоб про цей черговий злочин окупантів дізналися усі у світі.

Президент Володимир Зеленський очікує, що знищення окупантами Всіхсвятського скиту у Святогірській лаврі має спонукати Українську православну церкву (Московського патріархату) врешті засудити тих, хто потурає агресії РФ.

Про це Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

"У цей день, 101-й день повномасштабної війни, на Донеччині у Святогірській лаврі згорів Всіхсвятський скит. Він загорівся внаслідок російського артилерійського обстрілу. Вже далеко не першого удару по лаврі. Ще у середу від російського обстрілу загинули троє монахів лаври. Богослужіння змушені проводити у підвалі. Гуркіт артилерії і "прильоти" російських снарядів – у лаврі постійні", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що це одна з трьох лавр України.

"І це лавра Української православної церкви, яку в Москві досі вважають повʼязаною із Російською православною церквою. Навіть це не зупиняє російську армію… Мені було цікаво, що скажуть російські пропагандисти про знищення скиту. Але насправді нічого цікавого. Вони дуже передбачувані. Звинувачують українців у підпалі. Хоча монахи і миряни у Святогірʼї прекрасно бачили, що це була саме російська артилерія. Вважаю, що і ця брехня пропагандистів, і цей обстріл, і підтримка православними ієрархами в Росії агресії проти України – усе це має спонукати Українську православну церкву до висновків. До більш рішучих висновків і до чіткого засудження кожного з тих, хто потурає агресії", - наголосив президент.

За його даними, за час повномасштабної війни російськими обстрілами вже зруйновано або пошкоджено 113 церков в Україні. Серед них є і старовинні – що пережили Другу світову війну, але не вистояли російську окупацію.

Щодо знищеного сьогодні скиту Зеленський підкреслив, що українські дипломати зроблять усе, щоб про цей черговий злочин окупантів дізналися усі у світі.

Як повідомляв УНІАН, вдень Зеленський, коментуючи обстріли окупантами Святогірської лаври на Донеччині, сказав, що жодна держава, крім Росії, не знищувала у Європі стільки пам'яток.

Він уточнив, що Святогірськ перебуває під вогнем ще з травня.

Зеленський також зауважив, що 31 травня Верховна Рада України звернулася до ЮНЕСКО з вимогою позбавити Росію членства в організації.

Він зазначив, що Україна очікує на логічну та справедливу відповідь від ООН та ЮНЕСКО.

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