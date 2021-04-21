Науковці зауважили, що летальність серед COVID-хворих в останні 3-4 тижні попередньо становила близько 2,5%.

Національна академія наук України заявляє, що смертність від COVID-19 перебуває в завершальній фазі плато та очікується її зниження найближчими днями.

Про це йдеться в прогнозі НАНУ щодо розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 20 квітня – 4 травня 2021 року.

Зауважується, що протягом останнього тижня спостерігається впевнене згасання кількості нових виявлень COVID-19.

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«Кількість нових виявлень суттєво перевищує кількість позитивних ПЛР-тестів, що вказує на збільшення затримок оприлюднення даних, а також на можливе збільшення частки результатів тестів на антиген серед офіційно підтверджених випадків», - зазначили науковці.

Також наголошується, що смертність від COVID-19 перебуває в завершальній фазі плато, очікується зниження смертності найближчими днями.

Крім того, в НАНУ зауважили, що спостережувана летальність серед COVID-хворих в останні 3-4 тижні попередньо становила близько 2,5%.

Також НАН прогнозує, що протягом тижня з 28 квітня по 4 травня середня кількість нових випадків COVID-19 в Україні становитиме 11 тис. 122.

«Середня кількість нових виявлень зменшилася до 12 тис. 743 осіб на день, середня кількість летальних випадків дорівнює 372 смерті на день у середньому за останній тиждень. Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 10 тис. 529 (Prophet) і 12 тис. 369 (SEIR-U) протягом тижня 21–27 квітня та 11 тис. 122 (SEIR-U) протягом тижня 28 квітня - 4 травня», - зауважують науковці.

Також зазначається, що протягом останнього тижня виявлена захворюваність прискорила зниження.

«Кількість випадків хвороби за тиждень зменшилась на 14% після зниження на 2% тиждень тому. Кількість нових госпіталізацій, за даними Meddata, також знизилася на понад 10%. Водночас кількість нових летальних випадків скоротилася менш ніж на 5% та продовжує, загалом, перебувати на плато», - сказано в матеріалах НАНУ.

Також звертається увага на синхронність зниження кількості випадків хвороби зі зниженням інтенсивності тестування.

«Кількість проведених за останній тиждень ПЛР-тестів, внесок яких у виявлення випадків хвороби є ключовим, впала на 12%», - зауважили у НАНУ.

Крім того, за останній тиждень спостерігалися найбільші за абсолютною величиною темпи зниження виявленої захворюваності за весь час спостережень, яке, до того ж відбувалося синхронно в усіх групах регіонів: щоденно виявляли в середньому на 2 тис. 060 випадків хвороби менше, ніж тиждень тому.

«Хоча головний внесок у таке зниження, як і раніше, зробили регіони заходу країни, до несподівано стрімкого зниження перейшов і «Столичний регіон», де ще тиждень тому захворюваність продовжувала зростати», - йдеться в звіті.

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Автор: Костянтин Гончаров