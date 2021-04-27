В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус 7 915 людей – найбільше інфікованих зареєстрували в Києві.

В Україні вчора, 26 квітня, виявили 7 915 нових випадків COVID-19. Серед захворілих за вчора - 336 дітей та 202 медпрацівники. Також 17 391 пацієнт одужав, а 432 померли від ускладнень захворювання. До лікарень із підозрою чи діагнозом COVID-19 потрапила 1 650 людина.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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За добу кількість тих, хто одужав, більш ніж удвічі перевищила число нових випадків зараження.

Найбільше заражень за добу виявили в Києві (869), Полтавській (651), Донецькій (588), Одеській (580) і Запорізькій (552) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

З початку пандемії в Україні захворіли 2038248 осіб, одужали - 1596829, летальних випадків - 42950. Активними хворими залишаються 398469 пацієнтів.

За даними РНБО, Україна перебуває на 16-му місці у світі за кількістю хворих і на 18-му — за кількістю смертей від коронавірусу.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії 25 квітня зробили 72 239 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 35 761, методом ІФА — 15 133. Також зробили 21 345 експрестестів на антиген до вірусу.

За весь час в Україні провели майже 9,3 млн ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: свіжі дані

За минулу добу проти COVID-19 щепили 11 100 людей. Загалом 539 124 людей отримали першу дозу препарату, а 9 завершили вакцинацію.

Щеплення проводили 217 мобільні бригади з імунізації та 295 пункти щеплення. Наразі до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 495 569 людей.

Найбільше щеплень зроблено у Києві (1079) та Дніпропетровській області (1374).

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко