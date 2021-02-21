Сьогодні головний санітарний лікар відвідав Чернігівську область з метою перевірки її готовності до початку кампанії з вакцинації.

Чернігівська область одна з перших отримає вакцини для щеплення медпрацівників проти коронавірусу.

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Про це повідомив у Facebook заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко за результатами перебування сьогодні в Чернігівській області.

"Відвідав обласний склад для зберігання імунобіологічних препаратів на базі дитячої клінічної лікарні області та Чернігівську обласну клінічну лікарню (відділення для надання допомоги хворим з COVID-19), з якої власне і почнеться вакцинація медиків у Чернігівській області", - написав Ляшко.

Він також побував у кабінеті щеплень у цьому медичному закладі. За його словами, установа підготовлена й укомплектована всім необхідним для проведення вакцинації: сумками-холодильниками з холодовими елементами, маніпуляційним столиком, наборами лікарських засобів, медичними виробами для надання медичної допомоги при невідкладних станах, антисептиками та іншими виробами.

Ляшко зазначив, що шприци для ін'єкцій і коробки безпечної утилізації шприців будуть доставлені в область разом з вакциною. А члени мобільної бригади з вакцинації пройшли відповідне навчання і готові почати прищеплювати.

Так, на старті кампанії в області працюватиме дві мобільні бригади, але надалі їх кількість зростатиме разом з відкриттям пунктів щеплення, підкреслив він.

На запитання, а чому дві, головний санітарний лікар пояснив, що це організаційна модель каскадного розгортання потужностей для вакцинації: одна мобільна бригада робить орієнтовно 80-100 щеплень на добу. Вона робить перше щеплення певному контингенту 28 днів, а на 29-й день повертається до тих, кого прищеплювали в перший день і повторює 28 денний цикл проведенням повторного щеплення.

"Таким чином за 56 днів певна команда закриває повний цикл щеплення орієнтовно для 5 тисяч осіб. Інші мобільні бригади та кабінети щеплення задіюється при надходженні наступних партій імунобіологічних препаратів", - додав Ляшко.

Що цьому передувало

Раніше сьогодні, 21 лютого, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що перші 500 тисяч доз вакцини Covishield вже везуть з Індії в Україну.

За його словами, зараз вакцина транспортується в Мумбаї, потім - вантажним літаком із зупинкою в Стамбулі - днями прибуде до Києва.

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Автор: Тамара Отовська