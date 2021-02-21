Міністр запевняє, що вакцина прилетить до України вже найближчими днями.

Очільник МОЗ Максим Степанов, який пізно увечері 19 лютого полетів до Індії за вакцинами, відзвітував про поставки препарату до України. Наразі вакцина вже прямує до України, її прибуття відбудеться найближчими днями.

Читайте такожСтепанов розгнівався на скептиків української вакцини від COVID-19, радить "позбутися комплексів"

Про це написав у своєму Facebook Максим Степанов 21 лютого.

Він розповів, що нині вакцина транспортується до Мумбаї. Далі на неї чекає довгий шлях вантажним літаком із зупинкою в Стамбулі. І вже днями, уточнив голова МОЗ, вакцина прибуде до України.

"Сьогодні особисто проконтролював відвантаження першої партії вакцин CoviShield з заводу-виробника в індійському місті Пуне. 500 000 доз вакцини їдуть до України, і далі будуть розподілені між регіонами згідно плану МОЗ... Під час транспортування буде дотримано всіх температурних вимог, які необхідні для збереження якості вакцин", - написав міністр.

На відео Степанов показав одну з палет, в якій перебувають вакцини, і розповів, що на них є наліпка з усіма даними, куди прямує вантаж. Іншу палету, каже міністр, вже завантажили в авто.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

Впродовж останніх тижнів представники МОЗ заявляли, що вакцинація проти коронавірусу в Україні розпочнеться від 15 лютого. Але ще тоді попереджали, що можливі затримки.

У понеділок 15 лютого Степанов заявив, що "вакцина трошки затримується" і її варто очікувати 16-17 лютого. При цьому міністр запевнив, що процес відвантаження першої партії вакцин в Україну вже розпочався.

Очільник МОЗ заявив, що дату 15 лютого він називав ґрунтуючись на інформації про постачання вакцин. Але нині "виникли певні технічні проблеми логістичного характеру".

Тепер Максим Степанов розраховує, що вакцинація розпочнеться до кінця тижня.

Нагадаємо, що до кінця 2021 року Україна має отримати майже 2 мільйони доз вакцини Sinovac, 2 мільйони доз AstraZeneca і 10 мільйонів доз Novavax.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН