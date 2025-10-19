Також ученим вдалося з'ясувати місце розташування ще трьох найважливіших біблійних міст.

У Йорданії на узбережжі Мертвого моря виявлено докази, які свідчать про те, що біблійні "міста гріхів" реально існували та знаходилися в певних місцях.

Зокрема, як пише Daily Mail, серед виявлених знахідок - Содом у Баб-ед-Дра і Гоморра в Нумері. Обидва міста були заселені в ранньому бронзовому столітті, але потім були спустошені пожежею, і повністю занедбані.

Відео дня

Адма і Зевоім, пов'язані з Фіфою і Ханазиром, також мали сліди заселення і руйнування, хоча для підтвердження їхньої ідентичності необхідні подальші розкопки.

А ось Сігор, розташований недалеко від сучасного Сафі, виділявся своєю безперервною заселеністю з бронзового століття до візантійського періоду. Під час розкопок було виявлено церкви, надгробки, останки, а також печеру стародавнього пророка, який благав Бога пощадити місто і дати йому притулок.

Археолог Тайтус Кеннеді розповів, що знахідки в Сігорі допомагають зробити біблійні оповіді реалістичними і контекстуалізувати руйнування деяких міст.

Усі п'ять міст розташовані по осі північ-південь уздовж вершин пагорбів поблизу стародавніх струмків, що підтверджує біблійну розповідь.

"П'ять міст, які потенційно виглядають однаково, і там відбувалися одні й ті самі події в потрібному географічному районі. Це дуже переконливо для ототожнення їх із п'ятьма містами рівнини", - сказав Кеннеді.

Видання нагадало, що згідно зі Старим Заповітом, ці міста знищив вогонь як божественну кару за злочини, включно з жорстокістю, корупцією і моральним занепадом.У Книзі Буття Содом і Гоморра описуються як місця, де "крик на них був такий великий, а гріх їхній такий важкий", що Бог вирішив знищити їх. Пророк на ім'я Лот і його сім'я були врятовані завдяки своїй праведності, а Сігор слугував їм притулком.

Цю історію тривалий час трактували як застереження від аморальності та непокори божественному закону, що надавало археологічним відкриттям потужного оповідного контексту.

Баб-ед-Дра, ймовірне місце Содому, містив цвинтарі, які демонструють склепи, спалені зверху, що узгоджується з описом вогню з небес у Бутті 19.

"Коли археологи проводили розкопки на кладовищі, то виявили, що склепи були спалені зсередини", - сказав Кеннеді.

"Спочатку вони подумали, що це могло бути зроблено для того, щоб очистити могилу і використовувати її повторно. Але, продовжуючи розкопки, вони виявили один зразок, що особливо добре зберігся, включно з дахом. Під час подальшого огляду вони з'ясували, що пожежа насправді почалася на даху", - деталізував археолог і наголосив, що це свідчить про те, що руйнування відбулося зверху.

Останки скелетів, знайдені в Нумері, передбачуваному місці Гоморри, були витягнуті з-під вежі, що обвалилася, що вказує на раптову катастрофу.

Обидва міста географічно збігаються із Сігором і розташовані вздовж лінії поселень на вершинах пагорбів поблизу рівнини, що проходить із півночі на південь, що підтверджує біблійне оповідання.

Незважаючи на те, що деякі радіовуглецеві датування вказують на більш раннє руйнування, кераміка та інші археологічні матеріали відповідають біблійній хронології, підтверджуючи, що Баб-ед-Дра і Нумера є ймовірними Содомом і Гоморрою.

Розкопки цвинтарів у Фіфі та Ханазирі дали змогу виявити закономірності руйнування, аналогічні тим, що спостерігалися в Баб-ед-Дра та Нумері, що узгоджується з біблійним оповіданням про загибель Адми та Цевоіма у вогні, описаним у Книзі Буття, розділ 19.

Кеннеді підкреслив: "Їх необхідно ретельно і офіційно розкопати, щоб отримати більш детальну і точну інформацію"

Як і Содом і Гоморра, ці міста, ймовірно, були занедбані після руйнування, що відповідає біблійному оповіданню про божественний суд над містами рівнини.

Зоар, впевнено ідентифікований недалеко від сучасного Сафі, виділяється як єдине місто, що уникло руйнування і слугувало притулком Лота в Книзі Буття, розділ 19.

Розкопки останніх 30 років виявили дві великі візантійські церкви, римську фортецю, набатейське поселення і кераміку бронзової доби, що підтверджує безперервну присутність тут людей від часів Авраама і до візантійського періоду.

За словами Кеннеді, ключовим відкриттям стала печера Лота, розташована в довколишніх горах. Археолог назвав її "доволі дивовижною" завдяки знайденій там кераміці раннього і середнього бронзового століття та візантійській церкві з написами, що пов'язують її з Лотом.

"Вони знайшли кераміку раннього бронзового століття і початку середнього бронзового століття, після чого її використання припинилося на тисячоліття. Таким чином, вона відповідає тому часу, коли жив Лот", - сказав він.

Стародавні джерела, включно з мапою Мадаби VI століття та істориком І століття Йосипом Флавієм, який зазначав, що "Мертве море простягалося аж до самого Цору Аравійського", підтверджують місце розташування Сіора.

Надгробок єпископа на ім'я Опсіс, датований 369 роком н.е., про який згадують паломники, такі як Егерія, ще раз підтверджує неминуще значення Сіора.

"Це одна з причин, чому Зоїр такий важливий... тому що ми досі знаємо, де знаходиться Зор. Це точно встановлено, тому що ніколи не губилося в історії", - сказав Кеннеді, наголосивши на ролі Сіора у визначенні місцезнаходження Содома, Гоморри, Адми і Цевоіма.

Інші новини археології

Раніше в Йорданії археологи виявили 2000-річну гробницю, що розташована під одним із семи чудес світу - містом Петра. Під знаменитим скельним храмом-мавзолеєм Ель-Хазне, який відомий як "Скарбниця фараона", було виявлено понад 10 скелетів.

Вас також можуть зацікавити новини: