Чіпи зробили на заводі TSMC Arizona.

Глава NVIDIA Дженсен Хуанг відвідав нове виробництво TSMC у Фініксі, штат Аризона, де було випущено перший кремнієвий пласт Blackwell, створений у США. Чипи цієї архітектури використовуються у всіх сучасних відеокартах NVIDIA, як у масових RTX 5000, так і в професійних RTX PRO.

На урочистій церемонії Хуанг і віце-президент TSMC В. Л. Ван підписали перший пласт, підкресливши, що мета партнерства - розвивати інфраструктуру для штучного інтелекту всередині країни.

Фабрика TSMC Arizona займеться випуском чипів від 4 до 2 нанометрів, включно з чипами для ШІ, телекомунікацій і високопродуктивних обчислень.

Локалізація виробництва в США може згодом знизити залежність від азіатських фабрик і зменшити ризик перебоїв із поставками після введення Трампом 100-відсоткового тарифу на напівпровідники з Китаю.

Але чекати знижень цін на відеокарти не варто. Виробництво в США обходиться в 4-5 разів дорожче, ніж на фабриці TSMC у Тайвані, і компанії навряд чи будуть продавати свої нові чіпи дешевше.

