У "Газпромі" повідомили про надзвичайну ситуацію через українські дрони.

Оренбурзький газопереробний завод, який є найбільшим обʼєктом такого типу у світі, призупинив забір газу з Казахстану після атаки українського дрона. Про це повідомило Міністерство енергетики Казахстану, передає Reuters.

Раніше губернатор Оренбурзької області Євген Солнцев заявив, що завод було частково пошкоджено, а також удар спричинив пожежу в цеху заводу. Згодом пожежу було ліквідовано.

"Україна, яка підтвердила, що завдала удару по газопереробному заводу в Оренбурзькій області та нафтопереробному заводу в Самарській області, з серпня посилила атаки на російські нафтопереробні заводи та інші енергетичні об'єкти, намагаючись перервати постачання бензину та позбавити Москву фінансування", - зазначили у Reuters.

За словами українських військових, на обʼєкті сталися вибухи та пожежа.

Відомо, що це перший зафіксований удар по заводу, який є частиною Оренбурзького газохімічного комплексу.

"Об'єкт, що експлуатується "Газпромом", має річну потужність переробки 45 мільярдів кубометрів і обробляє газовий конденсат як з Оренбурзького нафтогазового родовища, так і з казахстанського родовища Карачаганак", - додали у матеріалі.

Водночас у Міністерстві енергетики Казахстану заявили, що "Газпром" повідомив його про надзвичайну ситуацію, проте ще не надав детальної інформації про масштаби збитків або терміни відновлення повноцінної роботи.

За словами російської влади, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Своєю чергою губернатор Самарської області РФ Вʼячеслав Федоришев заявляв, що впродовж ночі працювала система ППО через українські дрони, а місцевий аеропорт та мобільний інтернет тимчасово не працювали.

У Міністерстві оборони РФ заявили, що сили протиповітряної оборони країни збили 45 українських БпЛА за ніч, у тому числі 12 над Самарською областю, 11 над Саратовською та один над Оренбурзькою.

Атака на стратегічні обʼєкти РФ 19 жовтня - що відомо

Раніше Генштаб ЗСУ підтвердив, що українські військові вдарили одразу по трьох стратегічних об’єктах росіян. Зокрема йдеться про Новокуйбишевський нафтопереробний та Оренбурзький газопереробний заводи у Росії.

Також було завдано удару по базі пально-мастильних матеріалів у тимчасово окупованому Бердянську. Є інформація про вибухи в районі цілі та пожежу на об'єкті.

За попередніми даними, на Оренбурзькому заводі було уражено одну з установок переробки та очищення газу.

